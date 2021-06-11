Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu'ndan milli karatecilere tebrik
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Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu'ndan milli karatecilere tebrik

Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu'ndan milli karatecilere tebrik
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fransa'da düzenlenen Tokyo 2020 Kalifikasyon Turnuvası'nda olimpiyat vizesi alan milli karateciler Dilara Bozan ile Eray Şamdan'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fransa'da düzenlenen Tokyo 2020 Kalifikasyon Turnuvası'nda olimpiyat vizesi alan milli karateciler Dilara Bozan ile Eray Şamdan'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Paris'te düzenlenen Karate Olimpiyat Eleme Turnuvası'nda, milli sporcularımız Dilara Bozan ve Eray Şamdan Tokyo 2020 kotası alarak bizleri gururlandırdı. Böylece Tokyo 2020 sürecinde karate dalında olimpiyat vizesi alan sporcu sayımız 7'ye yükseldi. Dilara Bozan ve Eray Şamdan'ı gönülden tebrik ediyor, kendilerine Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum. Olimpiyat eleme turnuvasında yarın mücadele edecek Erman Eltemur'a da başarılar diliyorum."

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Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu'ndan milli karatecilere tebrik
Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu'ndan milli karatecilere tebrik

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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