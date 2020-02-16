: Milli güreşçimiz Süleyman Karadeniz, Avrupa şampiyonu oldu!

16.02.2020 22:32 | Son Güncelleme: 16.02.2020 22:50

Milli güreşçi Süleyman Karadeniz, İsviçreli rakibi Samuel Scherrer'i mağlup ederek Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kiloda altın madalya kazandı.

Soner Demirtaş, Avrupa üçüncüsü

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 74 kiloda mücadele eden milli güreşçi Soner Demirtaş ise üçüncülük maçında Macar Murad Kuramagomedov'u 5-0 mağlup ederek, Avrupa üçüncüsü oldu.

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