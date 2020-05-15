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Milli futbolcu Semih Kaya Galatasaray'a mesaj gönderdi: Boş sözleşmeyi imzalarım

Sparta Prag ile bu sezon sözleşmesi sona erecek olan milli futbolcu Semih Kaya, Galatasaray'a dönmek istediğini ve bunun için gerekirse boş mukaveleye imza atabileceğini dile getirdi.

Milli futbolcu Semih Kaya Galatasaray'a mesaj gönderdi: Boş sözleşmeyi imzalarım
15.05.2020 00:26 | Son Güncelleme: 15.05.2020 00:26

Çekya'nın Sparta Prag takımında forma giyen milli futbolcu Semih Kaya, Galatasaray'a dönmek istiyor.

Galatasaray altyapısından yetişen 29 yaşındaki Semih Kaya, Sarı Kırmızılı kulübün yöneticileriyle hiç para konuşmayarak, "Selçuk İnan geçen sezon ne yaptıysa ben de aynısını yaparım" mesajını yolladı.

Bu anlamda boş sözleşmeye imza atabileceğini belirten Kaya, ücretin belirlenmesini de yönetime bıraktı.

12 MAÇTA 2 GOL ATTI

Sparta Prag ile bu sezon sözleşmesi sona erecek tecrübeli futbolcunun geri dönüşüne kesin gözüyle bakılıyor. Kaya, bu sezon Sparta Prag'da 12 maçta forma giydi ve 2 gol attı.

(Kaynak: Takvim)

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