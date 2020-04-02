Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birinci, Milli Dayanışma Kampanyası için sağlık personelinin maaşlarından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birinci, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası için sağlık personelinin maaşlarından kesinti yapılacağı iddiaları hakkında bir açıklama yaptı. Birinci, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada söz konusu iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

Şuayip Birinci Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu sahte belgeyi koronadan daha hızlı yayıp insanları kandırmaya çalışanların vicdanlarını tedavi etmeye vaktimiz yok. Sizi korona ailesinin uslanmaz bireyleri olarak kabul ediyoruz."