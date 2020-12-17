Milli cimnastikçiler Bora ve Mert Efe, başarılarına yeni "halka"lar eklemek istiyor
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Milli cimnastikçiler Bora ve Mert Efe, başarılarına yeni "halka"lar eklemek istiyor

17.12.2020 11:33 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:58

Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda takım halinde ikinciliğe ulaşan milli takımda yer alan Mert Efe Kılıçer ve Bora Tarhan, elde ettikleri başarının ardından yeni hedeflere odaklandı.

Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda takım halinde ikinciliğe ulaşan milli takımda yer alan Mert Efe Kılıçer ve Bora Tarhan, elde ettikleri başarının ardından yeni hedeflere odaklandı.

Milli cimnastikçiler Bora ve Mert Efe, başarılarına yeni 'halka'lar eklemek istiyor
Milli cimnastikçiler Bora ve Mert Efe, başarılarına yeni 'halka'lar eklemek istiyor
Milli cimnastikçiler Bora ve Mert Efe, başarılarına yeni 'halka'lar eklemek istiyor
Milli cimnastikçiler Bora ve Mert Efe, başarılarına yeni 'halka'lar eklemek istiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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