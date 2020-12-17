Milli cimnastikçiler Bora ve Mert Efe, başarılarına yeni "halka"lar eklemek istiyor
17.12.2020 11:33 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:58
Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda takım halinde ikinciliğe ulaşan milli takımda yer alan Mert Efe Kılıçer ve Bora Tarhan, elde ettikleri başarının ardından yeni hedeflere odaklandı.
Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda takım halinde ikinciliğe ulaşan milli takımda yer alan Mert Efe Kılıçer ve Bora Tarhan, elde ettikleri başarının ardından yeni hedeflere odaklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder