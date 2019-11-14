Milliler sahaya Plevne Marşı ile çıktı!

14.11.2019 19:24 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:01

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 9. maçında evinde İzlanda ile karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan müsabakada İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çaldı.

TÜMER METİN KENDİNDEN GEÇTİ

Kritik karşılaşma öncesi milli oyuncular ısınmak için sahaya çıktığı anda hoparlörden Plevne Marşı çalındı. Taraftarlar Türk bayraklarıyla oyuncuları selamlarken TRT Spor yorumcusu Tümer Metin de Plevne Marşı'nı bir süre dinledikten sonra "Beni sahaya koyun, 10 dakika oynarım şimdi" dedi. Bu anlar gülüşmelere neden oldu.