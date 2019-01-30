İtalya Kupasında Milan, Piatek'in Golleriyle Napoli'yi Eledi
İtalya Kupası çeyrek final maçında Milan, sahasında Napoli'yi 2-0 yenerek tur atladı. Gollerin ikisi de Piatek'ten geldi.
İtalya Kupası çeyrek final maçında Milan, sahasında Napoli'yi 2-0 yenerek tur atladı. Kupadaki çeyrek final maçlarının ilkinde Milan, San Siro Stadı'nda Napoli'yi ağırladı. Ev sahibi ekip, 10. ve 27. dakikalarda Krzysztof Piatek'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.
İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan Milan, adını yarı finale yazdırdı.
HAKAN 60. DAKİKADA OYUNA GİRDİ
Karşılaşmaya yedek başlayan Milanlı Hakan Çalhanoğlu, 60. dakikada Fabio Borini'nin yerine oyuna girdi.
Milan, yarı finalde Inter-Lazio eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Kaynak: AA
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