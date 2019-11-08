Milan, Merih Demiral'in peşini bırakmıyor! 40 milyon euroluk teklif

Juventus'ta yeteri kadar forma şansı bulamayan Merih Demiral için Milan'ın ısrarı sürüyor. Milli futbolcu için 40 milyon euroyu gözden çıkaran Milan'ın önündeki tek engel Demiral'i göndermek istemeyen Juventus Başkanı Agnelli...

08.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:34

Sezon başı transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Merih için 35 milyon euroluk resmi teklif sunan ancak bu teklifi reddedilen AC , Ocak ayı için Juventus'un kapısını bir kez daha çalacak.

Mateo Musacchio, Mattia Caldara ve Leo Duarte ile savunmada problemler yaşayan ve bir türlü ideal savunma kurgusunu hazırlayamayan Milan'ın milli futbolcuyu kadrosuna katmak için bu kez 40 milyon euroluk bir teklif yapması bekleniyor.

MERİH SADECE 1 MAÇ OYNADI

Giorgio Chiellini ve Matthijs de Ligt'in sakatlıklarına rağmen Juventus teknik direktörü Sarri tarafından ilk 11'de tercih edilmeyen ve Torino temsilcisi ile sadece 1 maça çıkan 'ın da "düzenli oynayabilmek adına" AC Milan'dan gelen teklife sıcak baktığı ifade ediliyor.

Juventus Başkanı Agnelli'nin milli futbolcu Merih Demiral'in takımdan gönderilmesine sıcak bakmaması ise transferin önündeki en büyük engel.


Haber Videosu: Milan, Merih Demiral'in peşini bırakmıyor! 40 milyon euroluk teklif
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HABER YORUMLARI (6)

  • HAKAN ŞAHİNER:
    Türkiyede olsa 10 milyona satarlardı bizim takımlar açç açç para yok torpil çok
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  • XXX:
    Juventus oynatmayacaksa en azından milan a kiralayabilir ve 20 maç oynatma garantisi ile sözleşme imzalayabilir hem daha çok kendini geliştirir hem lige daha çok alışır hem de daha hazır hale gelir. .
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