Milan, Merih Demiral'in peşini bırakmıyor! 40 milyon euroluk teklif
Juventus'ta yeteri kadar forma şansı bulamayan Merih Demiral için Milan'ın ısrarı sürüyor. Milli futbolcu için 40 milyon euroyu gözden çıkaran Milan'ın önündeki tek engel Demiral'i göndermek istemeyen Juventus Başkanı Agnelli...
Sezon başı transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Merih için 35 milyon euroluk resmi teklif sunan ancak bu teklifi reddedilen AC Milan, Ocak ayı için Juventus'un kapısını bir kez daha çalacak.
Mateo Musacchio, Mattia Caldara ve Leo Duarte ile savunmada problemler yaşayan ve bir türlü ideal savunma kurgusunu hazırlayamayan Milan'ın milli futbolcuyu kadrosuna katmak için bu kez 40 milyon euroluk bir teklif yapması bekleniyor.
MERİH SADECE 1 MAÇ OYNADI
Giorgio Chiellini ve Matthijs de Ligt'in sakatlıklarına rağmen Juventus teknik direktörü Sarri tarafından ilk 11'de tercih edilmeyen ve Torino temsilcisi ile sadece 1 maça çıkan Merih Demiral'ın da "düzenli oynayabilmek adına" AC Milan'dan gelen teklife sıcak baktığı ifade ediliyor.
Juventus Başkanı Agnelli'nin milli futbolcu Merih Demiral'in takımdan gönderilmesine sıcak bakmaması ise transferin önündeki en büyük engel.
Haber Videosu: Milan, Merih Demiral'in peşini bırakmıyor! 40 milyon euroluk teklif