Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu göndermek istiyor
İtalyan basını, Milan'ın, Franck Kessie ve Hakan Çalhanoğlu'nu takımdan göndermek istediğini yazdı. Milli oyuncumuzla Tottenham ve Arsenal'in ilgilendiği iddia edildi.
Milan, Franck Kessie ve Hakan Çalhanoğlu'nu gözden çıkardı. Corriere dello Sport'un haberine göre, finansal durumlarını düzeltmek isten İtalyan kulübü gelen tekliflere göre her iki oyuncuyu da satmaya hazır.
HAKAN 18 MAÇTA 2 GOL ATTI
2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kessie, bu sezon 17 maçta 1 gol kaydedebildi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise tüm kulvarlarda 18 maçta görev yaparken, 2 gol attı ve 1 asistle oynadı.
ARSENAL VE TOTTENHAM İSTİYOR
Sözleşmesi 2021 yılında sona erecek Hakan için, Premier Lig ekiplerinden Tottenham ve Arsenal'in devrede olduğu iddia ediliyor.
(NTV Spor)
Haber Videosu: Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu göndermek istiyor
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Hey gidi günler bir zamanların efsane milanin 10 numarası ruud gulitler kakalar şimdi ise hakan calhanogluCevap Yaz 3 Yayından Kaldır