: Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu göndermek istiyor

22.01.2020 19:39 | Son Güncelleme: 22.01.2020 19:46

Milan, Franck Kessie ve Hakan Çalhanoğlu'nu gözden çıkardı. Corriere dello Sport'un haberine göre, finansal durumlarını düzeltmek isten İtalyan kulübü gelen tekliflere göre her iki oyuncuyu da satmaya hazır.

HAKAN 18 MAÇTA 2 GOL ATTI

2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kessie, bu sezon 17 maçta 1 gol kaydedebildi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise tüm kulvarlarda 18 maçta görev yaparken, 2 gol attı ve 1 asistle oynadı.

ARSENAL VE TOTTENHAM İSTİYOR

Sözleşmesi 2021 yılında sona erecek Hakan için, Premier Lig ekiplerinden Tottenham ve Arsenal'in devrede olduğu iddia ediliyor.

(NTV Spor)

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