Haberler » Spor » Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu göndermek istiyor - Spor

Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu göndermek istiyor

İtalyan basını, Milan'ın, Franck Kessie ve Hakan Çalhanoğlu'nu takımdan göndermek istediğini yazdı. Milli oyuncumuzla Tottenham ve Arsenal'in ilgilendiği iddia edildi.

22.01.2020 19:39 | Son Güncelleme: 22.01.2020 19:46
Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu göndermek istiyor

, Franck Kessie ve 'nu gözden çıkardı. Corriere dello Sport'un haberine göre, finansal durumlarını düzeltmek isten İtalyan kulübü gelen tekliflere göre her iki oyuncuyu da satmaya hazır.

HAKAN 18 MAÇTA 2 GOL ATTI

2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kessie, bu sezon 17 maçta 1 gol kaydedebildi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise tüm kulvarlarda 18 maçta görev yaparken, 2 gol attı ve 1 asistle oynadı.

ARSENAL VE İSTİYOR

Sözleşmesi 2021 yılında sona erecek Hakan için, Premier Lig ekiplerinden Tottenham ve Arsenal'in devrede olduğu iddia ediliyor.

(NTV Spor)


Haber Videosu

: Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu göndermek istiyor
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (1)

  • MİSAFİR:
    Hey gidi günler bir zamanların efsane milanin 10 numarası ruud gulitler kakalar şimdi ise hakan calhanoglu
    Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler