Milan'da Hakan Çalhanoğlu'nun hocası kovuldu!

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği İtalyan devi Milan, teknik direktör Marco Giampaolo'nun görevine son verdi.

08.10.2019 21:48
Milan'da Hakan Çalhanoğlu'nun hocası kovuldu!

Serie A'daki son 4 maçının 3'ünü kaybeden Milan'da başarısızlığın faturası, 19 Haziran'da 2+1 bir yıllık sözleşme imzalanan Giampaolo'ya kesildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 52 yaşındaki İtalyan teknik adamın sözleşmesi feshedildi.

Marco Giampaolo

MİLAN, LİDERİN 10 PUAN GERİSİNDE YER ALIYOR

Milan, 7. haftası tamamlanan Serie A'da, lider Juventus'un 10 puan gerisinde 13. sırada yer alıyor. Giampaolo, 2004'te başladığı kariyerinde Ascoli, Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Brescia, Cremonese, Empoli ve Sampdoria kulüplerini de çalıştırdı. Bilindiği üzere Milan'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da forma giyiyor. Çalhanoğlu, bu sezon 7 maçta 1 gol kaydetti.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.