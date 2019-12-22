Milan deplasmanda dağıldı! 5 farklı yenilgi
Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, Serie A'nın 17.haftasında karşılaştığı Atalanta'ya deplasmanda 5-0 mağlup oldu.
İtalya Serie A'nın 17. haftasında Milan, Atalanta deplasmanında ummadığı bir sonuçla karşılaştı.
Bu sezon ligde zor günler geçiren Milan, Atalanta'ya deplasmanda 5-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup oldu.
Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri; 10. dakikada Papu Gomez, 61. dakikada Mario Pasalic, 63 ve 72. dakikalarda Josip Ilicic ve 83. dakikada Luis Muriel kaydetti.
Ligde 4 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Milan'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadelede 90 dakika sahada kaldı.
Milan, aldığı bu yenilgiyle 21 puanda kaldı. Atalanta ise puanını 31'e yükseltti.
Haber Videosu: Milan deplasmanda dağıldı! 5 farklı yenilgi
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Fatih Terimi alınCevap Yaz Yayından Kaldır
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Milan deplasmanda dağılır ve İtalya seri A''da uzun süredir başarıları olmamasına rağmen , Real Madrid''in başvuracağı ve yeni kurulması istenilen Avrupa Süper Liginde düşünülen takımlardan biri olmayı başarır .Cevap Yaz Yayından Kaldır