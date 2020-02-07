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Milan, Cengiz Ünder'i transfer etmek için çalışmalara başladı

Tottenham Hotrspur'un ardından Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan da Cengiz Ünder'i transfer etmek için girişimlere başladı. Milan'ın, Cengiz Ünder'i Sevilla'ya kiraladığı Suso'nun yerine düşündüğü belirtildi.

07.02.2020 21:52 | Son Güncelleme: 07.02.2020 21:56

İtalya Serie A takımlarından Roma'da forma giyen Milli yıldızımız 'e Avrupa'nın dev kulüpleri talip olmaya devam ediyor. Bilindiği üzere, Portekizli menajer Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda , milli yıldızın transferi için Roma ile görüşmelere başlamıştı.

İTALYA'DAN DA TALİP VAR

Tottenham'ın ardından Cengiz Ünder'e İtalya'dan da talip çıktı. Son yıllarda hem ligde hem Avrupa'da kötü günler geçiren Serie A devi , milli yıldız için transfer girişimlerine şimdiden başladı.

SUSO'NUN YERİNE GELİYOR

Milan'ın Cengiz Ünder'i 'ya kiraladığı Suso'nun yerine düşündüğü belirtildi. Sevilla, Suso'yu bonservisiyle almak isterse Milan'a 40 milyon euro ödemek zorunda.


Haber Videosu

: Milan, Cengiz Ünder'i transfer etmek için çalışmalara başladı
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