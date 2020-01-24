: Milan Baros Bursaspor'a transfer oluyor

24.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:28

Galatasaray'ın eski futbolcusu Milan Baros, yeniden Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre 38 yaşındaki futbolcu TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'a transfer olmak üzere. Transferin büyük ölçüde tamamlandığı ve kısa süre içerisinde duyurulacağı belirtildi.

2008-13 arası dönemde sarı-kırmızılıların formasını giyen Çek futbolcu, Galatasaray'daki performansıyla taraftarın sevgilisi olmuş, Cim Bom'da 116 maçta 61 gol atıp, 19 gol pası vermişti. Ardından bir dönem Antalyaspor'da da oynayan oyuncu, bir süredir ülkesinin Banik Ostrava ekibinde forma giyiyordu.

YENİDEN ÇIKIŞ HEDEFLİYOR

Liverpool'un 2005'te Şampiyonlar Ligi'ne kazanan efsane kadrosunda da yer alan futbolcu, son altı yılı Çek Cumhuriyeti'nde geçirmesinin ardından ilerleyen yaşına karşın Türkiye'de yeniden çıkış yapmayı hedefliyor.

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