Milan 1-1 Juventus Maç Özeti
2019-20 İtalya Kupası yarı finali müthiş bir rekabete sahne oldu. İlk maçta Milan rakibini sahası San Siro'da ağırlarken Ante Rebic'in golüyle 1-0 öne geçti. Son dakikada Milan ceza sahasında kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Cristiano Ronaldo, rövanş maçı öncesi takımına umut aşıladı.
21.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:20
2019-20 İtalya Kupası yarı finali müthiş bir rekabete sahne oldu. İlk maçta Milan rakibini sahası San Siro'da ağırlarken Ante Rebic'in golüyle 1-0 öne geçti. Son dakikada Milan ceza sahasında kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Cristiano Ronaldo, rövanş maçı öncesi takımına umut aşıladı.
Kaynak: Dugout
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