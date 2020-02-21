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Milan 1-1 Juventus Maç Özeti

2019-20 İtalya Kupası yarı finali müthiş bir rekabete sahne oldu. İlk maçta Milan rakibini sahası San Siro'da ağırlarken Ante Rebic'in golüyle 1-0 öne geçti. Son dakikada Milan ceza sahasında kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Cristiano Ronaldo, rövanş maçı öncesi takımına umut aşıladı.

21.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:20

2019-20 Kupası yarı finali müthiş bir rekabete sahne oldu. İlk maçta rakibini sahası San Siro'da ağırlarken Ante Rebic'in golüyle 1-0 öne geçti. Son dakikada Milan ceza sahasında kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Cristiano Ronaldo, rövanş maçı öncesi takımına umut aşıladı.

Kaynak: Dugout

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