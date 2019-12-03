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Miha Zajc'a Genoa talip oldu

Fenerbahçe'de bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Miha Zajc'a İtalya'dan talip çıktı. Genoa'nın, Zajc için Fenerbahçe'ye teklif yapacağı belirtildi.

03.12.2019 13:45 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:51
Miha Zajc'a Genoa talip oldu

Geçtiğimiz sezon 'ye transfer olan Miha Zajc'in bu sezon pek forma şansı bulamamasının ardından adı daha önce oynadığı İtalya Ligi'nde tekrardan anılıyor.

İtalyan medyası daha önce 'de forma giyen 25 yaşındaki on numaranın bu sefer de İtalyan kulüplerinden Genoa'ya transfer olacağını iddia etti. Sarı lacivertlilerin bu transferden 6-7 milyon euro gelir beklediği kaydedildi.

Slovenyalı futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 3 maçta skora katkı da bulunamadı.

MENAJERİNE KULÜP BUL DENMİŞTİ

Fenerbahçe, Sloven orta saha oyuncusunun gözden çıkarıldığını menajerine iletmişti. Sezon başında Rus kulüplerinin ilgilendiği Miha Zajc için tekliflere açık olunduğu mesajı gönderildi. 25 yaşındaki futbolcu, yaz aylarında takımda kalıp rekabete girmek istemişti. Ancak şans bulamayan Zajc da artık ayrılık seçeneğini ciddi anlamda düşünüyor.


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: Miha Zajc'a Genoa talip oldu
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