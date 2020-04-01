Migros bir ayda 3 bin 200 kişiye istihdam sağladı Migros, koronavirüs nedeniyle evlerine kapanan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için Sanal Market uygulamasına 10 gün içinde Sanal Market ve mağaza operasyonlarında 2.200 kişi iş başı yaptı.

Migros, koronavirüs salgını sonrası başlattığı istihdam seferberliği doğrultusunda 45.000 kişilik çalışan ordusunu daha da genişletiyor. Online taze gıda platformu Migros Sanal Market aracılığıyla 71 ile hizmet ulaştıran Migros, verilen yoğun siparişlere daha hızlı yanıt verebilmek adına istihdam sağlamaya devam ediyor.

2.200 KİŞİYİ İŞE ALDI, 1.000 KİŞİ DAHA ALACAK

Sanal market operasyonları için 1.200, mağazaları için 1.000 yeni işe alım yapan Migros toplamda 10 günde 2.200 kişiye iş başı yaptırdı. Yaptığı ilk duyurunun ardından 60 bini aşkın iş başvurusu alan Migros'un önümüzdeki 10 gün içinde yapacağı 1.000 yeni işe alımla sağladığı ek istihdamı 1 ayda 3.200 kişiye ulaştıracak.

BAŞVURULAR İNTERNETTEN YAPILIYOR

Migros Sanal Market böylece ürünlerini Migros kalitesi ve temassız teslimatla daha fazla kişiye ulaştırmış olacak. Migros'un Sanal Market Ailesi'ne katılmak isteyenler basvuru.migros.com.tr adresinden başvurularını iletebilecek.

Kaynak: Bültenler