Michael Frey, Çaykur Rizespor'a kiralanıyor!

Sarı-lacivertli takımda bir türlü bekleneni veremeyen Frey, Çaykur Rizespor'un yolunu tutmaya yakın. Frey'in 1 yıllığına Karadeniz ekibine kiralanması için Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor bir görüşme gerçekleştirdi.

SON SÖZ İSMAİL KARTAL'IN

TRT Spor'un haberine göre İsviçreli futbolcu için Çaykur Rizespor ile anlaşma sağlanırken Frey'in maaşının bir bölümünü Fenerbahçe'nin ödeyeceği öğrenildi. Bu transfere olumlu bakan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın onay vermesi halinde Frey transferi hafta içerisinde kesinlik kazanacak.