Miami Heat'e cinsel içerikli film sitesinden sponsorluk teklifi!

13.09.2019 15:34

NBA ekibi Miami Heat'in salonu Miami Arena'nın isim sponsorluk anlaşması bu yıl sona eriyor. American Airlines ile 20 yıllık isim hakkı sözleşmesini uzatmayan Miami Heat'e cinsel içerikli film yayınlayan bir internet sitesinden ilginç bir teklif geldi.

Cinsel içerikli film yayınlayan bir internet sitesi, American Airlines'ın 1999'dan beri yıllık 2 milyon dolar ödediği isim hakkı için Miami Heat'e 10 milyon dolar teklif etti.

"MIAMI GÜZEL KIZLARI VE HEAT İLE TANINIYOR"

BangBros şirketi, yaptığı açıklamada "Miami, güney sahili, güzel kızları ve NBA'deki takımı Miami Heat ile tanınıyor. Miami, aynı zamanda BangBros ile de tanınıyor. Biz de Miami'nin maçlarını oynadığı salona isim sponsoru olmak istiyoruz" sözlerini kullandı.