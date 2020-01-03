MHK Başkanı Zekeriya Alp, Koç Holding'le olan ticari ilişkisine yanıt verdi: Bence etik
MHK Başkanı Zekariya Alp, Koç Holding ile ticari ilişkisinin olduğunu ve bu durumun gayet normal olduğunu dile getirdi. Zekeriya Alp, hakemliği gençleştirmek için yola çıktıklarını belirtti.
MHK Başkanı Zekariya Alp, Koç Holding ile ticari ilişkisinin olması hakkında açıklamalarda bulundu.
MHK Başkanı olduktan sonra TFF Başkanı Nihat Özdemir'e Koç Holding ile ticari ilişkisinin olduğunu ilettiğini ve 'Bizim en büyük sponsorumuz Koç Holding cevabını' aldığını ifade eden Alp, "Koç ile yaptığım çalışmada 30 yılı doldurdum, bu çalışma için de gurur duyuyorum. Sezon başında da bu durumu TFF Başkanı'na ilettim, bana 'Bizim en büyük sponsorumuz Arçelik' dedi" ifadelerini kullandı.
"30 YILDIR KOÇ HOLDİNG'LE İŞ YAPIYORUM"
Ali Koç ile ilk kez Zorlu'da tanıştığını ifade eden Alp, "Ben 30 yıldır Koç ile iş yapıyorum ve bir kez bile Ali Koç ile karşı karşıya gelmedim. Ali Koç ile ilk kez Zorlu'da görüştüm. Ben 41 yıldır ticaret yapıyorum ve 30 yıldır da Koç Holding ile çalışıyorum. Bence etik! Ne gibi bir sonuç çıkabilir. Benim gibi bir sürü yönetici var Koç ile iş yapan. Bunun gündeme gelmesi çok enteresan. Hiç de hoş olmayan bir görüntü ortaya atılmaya çalışılıyor" şeklinde konuştu.
"HAKARETE UĞRUYORUZ"
Takdir edilmesi gerekirken hakarete uğradığını dile getiren Alp, "Bakın ben bir iş adamıyım. Büyük bir fedakarlık yaparak bu görevi yapıyorum. Oturup bütün maçları izliyorum. Ondan sonra nelerle karşı karşıya kalıyorum. İnanılmaz. Taltif edilmemiz gereken yerde hakarete uğruyoruz. İşler hakarete vardığı, benim iş ilişkilerime geldiği zaman insanda şevk kalır mı? Evimizden uzaktayız. Her ay seyahat halindeyiz. El insaf. Gerçekler varsa çıkın yazın. 'Sen bu işi yapıyorsun karşılığında bunu elde ediyorsun' deyin mertçe. Biz bu mücadeleye madem soyunduk, biz bu mücadeleyi en sonuna kadar götüreceğiz. Biz hakemliği gençleştirmek için yola çıktık. Bizim fazla bir beklentimiz yok. Bu camiaya bir şeyler katmak amacımız, kattığımız da inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Haber Videosu: MHK Başkanı Zekeriya Alp, Koç Holding'le olan ticari ilişkisine yanıt verdi: Bence etik
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BENCE ETİKMİ BIRAK BU İŞLERİ ETİK DEĞİL BENCE İÇİNE ETTİK DE OLSUN BİTSİNCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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çeşit bahanelerle, piyasayı yeşil sermayenin emrine verme oyunlarına gelmeyin. A işletmesinin B işletmesi ile ticari ilişkisi sorgulanırken, 750 seyirciye oynayan bir takımın nasıl ayak ta durduğu, milyon Euro luk ödemeleri hangi kaynaktan yaptığı hiç sorgulanmıyor. .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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İS-TİF-A edin. . herkes rahatlasın. TÜRK FUTBOLU KURTULSUN fe. der. as. yonCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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FENERASYON İŞ BAŞINDACevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Hadi oradan yalancılar sizi. Kurallara göre yapılan hiçbir şeyde ve hiçbir kurumda sorun olmaz. Fener maçını masada Fener''e verdiniz işte. Limit konusunda kuralları uygulayın ve gerekeni yapın yapamıyorsanız ne konuşun ne de sen ve Nihat makamınızda olmayın gidin.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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ZEKERİYA ALP İSTİFA EDECEKSİN. NİHAT-ZEKERİYA EL ELE HEP BERABER İSTİFA EDİN!Cevap Yaz 14 2 Yayından Kaldır
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ZEKERİYA ŞAŞIRMA SABRIMIZI TAŞIRMA FB MAÇININ VAR KAYITLARINI AÇIKLAYIN. REZİLLİKLERİNİZ ORTAYA DÖKÜLSÜ NCevap Yaz 9 Yayından Kaldır