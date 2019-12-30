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MHK Başkanı Zekeriya Alp, Cuma günü basın toplantısı düzenleyecek

MHK Başkanı Zekeriya Alp, 3 Ocak 2020 Cuma günü saat 10.30'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Alp, ilk yarı ile ilgili değerlendirmelerde bulunacak. MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan da bir sunum gerçekleştirecek.

30.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:51
MHK Başkanı Zekeriya Alp, Cuma günü basın toplantısı düzenleyecek

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in 3 Ocak 2020 Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA;

"Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, 3 Ocak 2020 Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 10.30'da başlayacak toplantıda MHK Başkanı Zekeriya Alp, ilk yarı ile ilgili değerlendirmelerde bulunacak. Toplantıda MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan da bir sunum gerçekleştirecek."


Haber Videosu

: MHK Başkanı Zekeriya Alp, Cuma günü basın toplantısı düzenleyecek
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HABER YORUMLARI (3)

  • ÇAM AGACI SİZE GİRSİN:
    fener nasıl şampiyon yapacagız diye sunum yaptılar toplantıda bunu bize göstercekler
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  • İSTİFA AÇIKLAMASI OLSUN:
    eski hakem bile değil ama son yıllarda sürekli mhk başkanı oluyor hangi başarıyla hangi kariyerle avrupanın en kötü hakem performansı da açık ara türkiyede yine bu sezon istifa etsin ve bir daha artık başkanlığa asla dönmesin
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