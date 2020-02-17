Mesut Urgancılar: Fikret Orman döneminde alınan daireler ortada yok
Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, "2017 yılında, yatırım amaçlı, 7.5 milyon TL karşılığında 11 apartman dairesi satın alınmış, parası ödenmiş. Fakat ortada ne daire var, ne de tapu. Hukuki süreç başlatıldı" dedi.
Beşiktaş Kulübü İcra Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter Mesut Urgancılar, flaş açıklamalarda bulundu. Urgancılar, "DKY İnşaat'tan 2017'de 11 daire alınmış, 7.5 milyon lira ödenmiş. Ama daireler ortada yok! Tapusu da yok! Ve 2017'de alınan dairlere 2014'te bir banka çoktan ipotek koymuşmuş! Yani ayıplı mal almışız. Parasını vermişiz fakat ortada mal yok! Hukuki süreç başlatıldı" dedi.
FİKRET ORMAN "SPORCULAR İÇİN SATIN ALDIK" DEMİŞTİ
Urgancılar'ın sözünü ettiği dairelerle Fikret Orman, 29 Mart 2017'de "Çok fazla sporcumuz var. Beşiktaş, yurt dışından gelen sporculara kiralar ödeyerek yer tutuyor. 11 daire satın aldık. Dairelere kiralar ödüyoruz. Artık ödemek istemiyoruz. Basketbol, voleybol ve hentbol takımı oyuncuları için buraları değerlendireceğiz" demişti.
Haber Videosu: Mesut Urgancılar: Fikret Orman döneminde alınan daireler ortada yok
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Ayni sorusturma insallah, gercekten adalet varsa, butun vakiflara, kurumlara, belediyecilere, bakanlar, ve baskalarada yapilsin. Herkes hesap versin. Hersey acik ve seffaf olsun. Yamuk yapanin mali mulkune el konulsun, cezalandirilsin. Kimse calamasin. Adalet varsa demistim, ne yazikki yok...Cevap Yaz Yayından Kaldır