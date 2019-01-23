Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin Düğün Tarihi Belli Oldu
Arsenal'de forma giyen Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin düğün tarihi belli oldu. Çift Ramazan ayından hemen sonra dünyaevine girecek.
Geçtiğimiz günlerde aşklarını bir adım daha öteye taşıyarak evlilik yolunda ilk adımlarını atan Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin düğünlerinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Ünlü çift, düğünü Londra'da yapacak.
RAMAZAN AYINDAN SONRA MUTLULUĞA "EVET" DİYECEKLER
Ramazan ayından hemen sonra dünyaevine girmeye hazırlanan ünlü çift, yaz başında bir ömür mutluluğa "evet" diyecek.
3 FARKLI GELİNLİK GİYECEK
Öte yandan Amine Gülşe, düğünü için Raşit Bağzıbağlı'nın özel olarak tasarlayacağı gelinlikleri tercih etti. Gülşe, düğününde 3 gelinlik birden giyecek.
YORUMLAR (19)
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Alien predatore karsi ikiside birbirinden cirkinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Para saadet getirir mi ? Hayır. Bence sadece yeni kıyafetler, ayakkabılar vs.. parayla alınabilecek her şeyi alırsın. Bi ömür aynı yastıkta beğenmediğim bir adamla uyanmak hiç bana göre değil. Parası malı mülkü onun olsun. Ben seçilmiyorum. Seçiyorum.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Mesut kardeşimiz baya tipsiz amaCevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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aklamaya çalışıyorlar...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bu tediyeler ne zaman yatacak arkadaş borçlular sırada para bekliyoCevap Yaz 4 Yayından Kaldır