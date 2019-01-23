Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin Düğün Tarihi Belli Oldu

Geçtiğimiz günlerde aşklarını bir adım daha öteye taşıyarak evlilik yolunda ilk adımlarını atan Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin düğünlerinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Ünlü çift, düğünü Londra'da yapacak.

RAMAZAN AYINDAN SONRA MUTLULUĞA "EVET" DİYECEKLER

Ramazan ayından hemen sonra dünyaevine girmeye hazırlanan ünlü çift, yaz başında bir ömür mutluluğa "evet" diyecek.

3 FARKLI GELİNLİK GİYECEK

Öte yandan Amine Gülşe, düğünü için Raşit Bağzıbağlı'nın özel olarak tasarlayacağı gelinlikleri tercih etti. Gülşe, düğününde 3 gelinlik birden giyecek.