Mesut Özil, Ramazan Bayramı mesajında Kudüs'teki Müslümanları unutmadı

Sosyal medya hesabından bayram mesajı yayınlayan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, Kudüs'teki İsrail zulmüne dikkat çekerek "Dualarım bugünü barış içinde kutlayamayanlarla" ifadelerine yer verdi.

Müslüman alemi Ramazan Bayramı'nı hem koronavirüs nedeniyle hem de Kudüs'te Müslümanların yaşadığı zulüm sebebiyle buruk yaşıyor. Fenerbahçe'nin Mesut Özil de Kudüs'teki Müslümanları unutmadı. Özil Twitter'dan yayınladığı mesajda Müslümanların bayramını kutlarken Kudüs'te yaşananlara da değindi.

"DUALARIM BUGÜNÜ BARIŞ İÇİNDE KUTLAYAMAYANLARLA"

Mesut yaptığı paylaşımda, "Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların bayramı mübarek olsun. Bu aydaki tüm oruç ve dualarımız kabul edilsin. Dualarım bugünü barış içinde kutlayamayanlarla." ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcunun paylaşımı kısa sürede 50 binin üzerinde beğeni aldı.

İşte Mesut Özil'in o paylaşımı;