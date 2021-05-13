Mesut Özil, Ramazan Bayramı mesajında Kudüs'teki Müslümanları unutmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mesut Özil, Ramazan Bayramı mesajında Kudüs'teki Müslümanları unutmadı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Spor

Sosyal medya hesabından bayram mesajı yayınlayan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, Kudüs'teki İsrail zulmüne dikkat çekerek "Dualarım bugünü barış içinde kutlayamayanlarla" ifadelerine yer verdi.

Müslüman alemi Ramazan Bayramı'nı hem koronavirüs nedeniyle hem de Kudüs'te Müslümanların yaşadığı zulüm sebebiyle buruk yaşıyor. Fenerbahçe'nin Mesut Özil de Kudüs'teki Müslümanları unutmadı. Özil Twitter'dan yayınladığı mesajda Müslümanların bayramını kutlarken Kudüs'te yaşananlara da değindi.

"DUALARIM BUGÜNÜ BARIŞ İÇİNDE KUTLAYAMAYANLARLA"

Mesut yaptığı paylaşımda, "Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların bayramı mübarek olsun. Bu aydaki tüm oruç ve dualarımız kabul edilsin. Dualarım bugünü barış içinde kutlayamayanlarla." ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcunun paylaşımı kısa sürede 50 binin üzerinde beğeni aldı.

İşte Mesut Özil'in o paylaşımı;

Mesut Özil, Ramazan Bayramı mesajında Kudüs'teki Müslümanları unutmadı
Mesut Özil, Ramazan Bayramı mesajında Kudüs'teki Müslümanları unutmadı
Nabil Dirar, Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Nabil Dirar, Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Süper Lig'de şampiyon olan takım, 415 milyon TL fazla kazanacak
Süper Lig'de şampiyon olan takım, 415 milyon TL fazla kazanacak
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Tarkan Cansu Dere Cemal Hünal
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mesut Özil, Ramazan Bayramı mesajında Kudüs'teki Müslümanları unutmadı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 13:31:50. #1.16#

title