Mesut Özil, PSG'nin Teklifini Reddetti
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil, Paris Saint Germain'in teklifini reddetti.
Fransız ekibiParis Saint-Germain, Neymar'ın sakatlanmasının ardından İngiliz ekibi Arsenal forması giyen Mesut Özil'e teklifte bulundu. Ancak tecrübeli oyuncu bu teklifi reddetti.
2021 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR
Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery, Mesut Özil'in takımdan ayrılacağını düşünmediğini söylemişti. Mesut'un Arsenal ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2021 yılına kadar devam ediyor.
(Ajansspor)
YORUMLAR (1)
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Özil sen bittin koçum psgye git bari dünyalığını et saçmaladın gelmişin 31 yaşına evlenecen felanCevap Yaz Yayından Kaldır