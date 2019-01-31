Mesut Özil, PSG'nin Teklifini Reddetti

Fransız ekibiParis Saint-Germain, Neymar'ın sakatlanmasının ardından İngiliz ekibi Arsenal forması giyen Mesut Özil'e teklifte bulundu. Ancak tecrübeli oyuncu bu teklifi reddetti.

2021 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery, Mesut Özil'in takımdan ayrılacağını düşünmediğini söylemişti. Mesut'un Arsenal ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2021 yılına kadar devam ediyor.

(Ajansspor)