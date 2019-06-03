Mesut Özil'in nişanlısı Amine Gülşe, bekarlığa veda partisinde gözyaşlarına boğuldu

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile 7 Haziran Cuma günü nikah masasına oturmaya hazırlanan güzel oyuncu ve manken Amine Gülşe bekarlığa veda partisi yaptı. Amine Gülşe'nin ailesi ve yakın dostlarının katıldığı partiden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bekarlığa veda partisinde duygusal anlar yaşan oyuncu zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Çift, balayında Acun Ilıcalı ile komşu oldukları Çeşme'de lüks villasında olacak.

3 GELİNLİK GİYECEK

Öte yandan Amine Gülşe, düğünü için Raşit Bağzıbağlı'nın özel olarak tasarlayacağı gelinlikleri tercih etti. Güzel oyuncu, düğününde üç ayrı gelinlik birden giyecek. Çiftin düğünlerinde Özil'in hayranı olduğu İsmail YK sahne alacak.

İşte güzel oyuncunun Boğaz'da düzenlenen bekarlığa vedasından görüntüler...