Mesut Özil'in ismi takıma verildi!
Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, kariyerinin en anlamlı hediyelerinden birini aldı. Mesut Özil'in, maddi sıkıntılar yaşayan Gana ekibi Young Boys FC'ye yaptığı yardımlar sonrası kulüp, ismini Abiriw Ozil FC olarak değiştirdi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Türk asıllı yıldız futbolcu Mesut Özil, bir kez daha onlarca çocuğun yüzünü güldürdü.
Gana'da maddi imkansızlıklarla boğuşan Young Boys FC isimli takımın minik futbolcularına üzerinde kendi isminin yazılı olduğu formalar gönderen Mesut Özil, karşılığında hayatının en anlamlı hediyelerinden birini aldı.
MESUT'UN ADI KULÜBE VERİLDİ
Kulüp, Mesut Özil'in tüm takıma forma göndermesinin ardından ismini Abiriw Ozil FC olarak değiştirdi. Mesut Özil bu gelişmenin ardından yaptığı paylaşımla yaşadığı mutluluğu takipçileriyle paylaştı.
Mesut Özil'in söz konusu paylaşımda kullandığı ifadeler şu şekilde;
Gana'nın doğusunda bulunan Abiriw kentindeki bir takıma ismimin verilmesi çok hoş. Sizleri, Mesut Özil yazılı Arsenal forması içinde gülerken gördüğüm için çok mutluyum.
Haber Videosu: Mesut Özil'in ismi takıma verildi!
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TÜRKİYEDE ZOR DURUMDA OLAN KLUPLER VAR ONLARADA KEŞKE BİR YARDIM ELİ UZATSANIZ ÖRN. KARABÜKSPORCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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türkıye''de onlarca zor durumda kulüp varCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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helal olsun cok guzel bır davranısCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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helal olsunCevap Yaz 2 Yayından Kaldır