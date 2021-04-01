Mesut Özil'in dönüş tarihi belli oldu! Yıldız futbolcunun Malatya maçına yetişmesi bekleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mesut Özil'in dönüş tarihi belli oldu! Yıldız futbolcunun Malatya maçına yetişmesi bekleniyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin sahasında Antalyaspor'la karşılaştığı ve 1-1 sona eren karşılaşmada ayak bileğinden ciddi bir sakatlık yaşayan yıldız futbolcu Mesut Özil sahalara dönmeye hazırlanıyor. Tedavisi yoğun bir şekilde devam eden 32 yaşındaki futbolcunun 8 Nisan'da oynanacak Malatya maçıyla sahalara dönmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de ciddi bir sakatlık yaşayan ve sezonu kapatacağı söylenen yıldız futbolcu Mesut Özil'in kısa süre içinde sahalara dönmesi bekleniyor.

MALATYA MAÇINA YETİŞECEK

Salonda çalışmalara başlayan Mesut için 6 haftalık bir sakatlık süreci öngörülürken, Mesut da bir süre koltuk değneği kullandı. Sağlık ekibinin sıkı şekilde gözetimde tuttuğu Mesut, 8 Nisan'daki Malatyaspor maçına yetişecek ve şans verilmesi halinde formayı giyecek Ancak Emre Belözoğlu, oyuncusunu riske etmek istemeyebilir. Milli aradan sonraki ikinci maç olan Malatyaspor maçında kadroda olması beklenen Mesut, süre almayabilir.

Mesut Özil'in dönüş tarihi belli oldu! Yıldız futbolcunun Malatya maçına yetişmesi bekleniyor

İlgili Haberler

Rojin Haspolat kim? Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat kaç yaşında, nereli? Ozan Tufan ve Rojin Haspolat düğün detayları!
Rojin Haspolat kim? Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat kaç yaşında, nereli? Ozan Tufan ve Rojin Haspolat düğün detayları!
Erdinç Sözer kimdir? Erdinç Sözer kaç yaşında, nereli?
Erdinç Sözer kimdir? Erdinç Sözer kaç yaşında, nereli?
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ali İhsan Su Erkan Kandemir Ali İhsan Yavuz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hande Erçel Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Erol Bulut Cenk Tosun Caner Erkin Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mesut Özil'in dönüş tarihi belli oldu! Yıldız futbolcunun Malatya maçına yetişmesi bekleniyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 15:35:01. #1.14#
title