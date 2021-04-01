Mesut Özil'in dönüş tarihi belli oldu! Yıldız futbolcunun Malatya maçına yetişmesi bekleniyor
Fenerbahçe'nin sahasında Antalyaspor'la karşılaştığı ve 1-1 sona eren karşılaşmada ayak bileğinden ciddi bir sakatlık yaşayan yıldız futbolcu Mesut Özil sahalara dönmeye hazırlanıyor. Tedavisi yoğun bir şekilde devam eden 32 yaşındaki futbolcunun 8 Nisan'da oynanacak Malatya maçıyla sahalara dönmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de ciddi bir sakatlık yaşayan ve sezonu kapatacağı söylenen yıldız futbolcu Mesut Özil'in kısa süre içinde sahalara dönmesi bekleniyor.
MALATYA MAÇINA YETİŞECEK
Salonda çalışmalara başlayan Mesut için 6 haftalık bir sakatlık süreci öngörülürken, Mesut da bir süre koltuk değneği kullandı. Sağlık ekibinin sıkı şekilde gözetimde tuttuğu Mesut, 8 Nisan'daki Malatyaspor maçına yetişecek ve şans verilmesi halinde formayı giyecek Ancak Emre Belözoğlu, oyuncusunu riske etmek istemeyebilir. Milli aradan sonraki ikinci maç olan Malatyaspor maçında kadroda olması beklenen Mesut, süre almayabilir.