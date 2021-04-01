Mesut Özil'in dönüş tarihi belli oldu! Yıldız futbolcunun Malatya maçına yetişmesi bekleniyor

Fenerbahçe'nin sahasında Antalyaspor'la karşılaştığı ve 1-1 sona eren karşılaşmada ayak bileğinden ciddi bir sakatlık yaşayan yıldız futbolcu Mesut Özil sahalara dönmeye hazırlanıyor. Tedavisi yoğun bir şekilde devam eden 32 yaşındaki futbolcunun 8 Nisan'da oynanacak Malatya maçıyla sahalara dönmesi bekleniyor.