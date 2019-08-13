Mesut Özil'e saldıranları yakalayamayan İngiliz polisinden akılalmaz uygulama

13.08.2019 12:21

25 Temmuz'da, Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil ve Sead Kolasinac'a saldıran saldırganlar hala yakalanamadı. Perşembe günü ise Özil'in evinin önünde tehditler yağdıran Ferhat Ercan ve Salaman Ekinci isimli iki kişi polis tarafından gözaltına alındı. Zanlıların sorgusunun sürdüğü açıklanırken İngiliz polisi karanlık olayı çeteye bağladı.

"MESUT'UN SAHİP OLDUĞU HER ŞEYİ İSTİYORLAR"

Detaylı bir açıklama yapmaktan sakınan yetkililer, sadece özel eğitimli köpekleri ünlü futbolcunun 141 milyon TL'lik malikanesinin önünde nöbete yolladı. Ancak bu hamleyi kimse yeterli bulmadı. Bu arada İngiliz güvenlik birimleri çete üyelerinin Arsenalli oyuncuların tümüne tehdit yağdırdığını açıkladı. Bir kaynak "Mesut Özil ve eşinin sahip olduğu her şeyi istiyorlar" ifadesini kullandı.

İşte Mesut ile eşi Amine'nin Londra'daki malikanesi

(Takvim)