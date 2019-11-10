Mesut Özil'e saldıran gaspçıyı hapishanede dövdüler!

10.11.2019 14:07 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:10

Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil ve Bosna Hersekli Sead Kolasinac'a bıçaklı gasp girişiminde bulunan saldırganlar, 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Hapse atılan iki saldırgan ile ilgili ortaya flaş bir iddia atıldı. İngiliz basını, iki futbolcuyu gasp etmeye çalışan Ashley Smith'in hücresinde dayak yediği görüntüleri paylaştı.

YÜZÜ KANLAR İÇİNDE KALDI

Smith'in dakikalarca dayak yediği ve yüzü kanlar içinde kaldığı görüldü. Ayrıca haberde dayak yiyen saldırganın, "Göremiyorum. O ben değildim. Tanrı üstüne, çocuğumun hayatı üstüne yemin ediyorum o ben değildim" dediği ifade edildi.