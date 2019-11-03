Mesut Özil, adım adım Fenerbahçe'ye!

03.11.2019 14:19

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için büyük çaba sarfettiği Mesut Özil, adım adım çubuklu formaya doğru yol alıyor. Arsenal'de gözden düşen ancak dün şans bulan Mesut Özil'in Londra'daki evini sattıktan sonra geçtiğimiz günlerde İstanbul Çamlıca'dan 10 milyon dolara tripleks villa aldığı ortaya çıktı.

VERGİ KONUSUNDA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Fenerbahçe'nin Mesut Özil'in ücretinin yarısını vermeyi kabul ettiği ve gurbetçi yıldızı 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak istediği biliniyor. Arsenal ise kiralama ücreti istemiyor ancak kendi ödeyeceği ücretin vergisini sarı-lacivertli kulübün ödemesini istiyor. Görüşmeler sürüyor.

(Takvim)