Mesut Özil, adım adım Fenerbahçe'ye!
Mesut'un İstanbul'da 10 milyon dolara villa alması sonrası, Fenerbahçe ile Arsenal arasında görüşmeler hızlandı. Arsenal, Mesut için kiralama ücreti talep etmezken yıldız oyuncunun maaşının bir bölümünü Fenerbahçe'nin ödemesini istiyor.
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için büyük çaba sarfettiği Mesut Özil, adım adım çubuklu formaya doğru yol alıyor. Arsenal'de gözden düşen ancak dün şans bulan Mesut Özil'in Londra'daki evini sattıktan sonra geçtiğimiz günlerde İstanbul Çamlıca'dan 10 milyon dolara tripleks villa aldığı ortaya çıktı.
VERGİ KONUSUNDA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Fenerbahçe'nin Mesut Özil'in ücretinin yarısını vermeyi kabul ettiği ve gurbetçi yıldızı 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak istediği biliniyor. Arsenal ise kiralama ücreti istemiyor ancak kendi ödeyeceği ücretin vergisini sarı-lacivertli kulübün ödemesini istiyor. Görüşmeler sürüyor.
(Takvim)
VİDEO: Mesut Özil, adım adım Fenerbahçe'ye!