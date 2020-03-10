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Mesut Bakkal, Galatasaray, Beşiktaş, Spor

Mesut Bakkal şikeyi itiraf etti: Beşiktaş maçı sonrası Galatasaray'dan 2'şer milyon aldık

Deneyimli teknik adam Mesut Bakkal, "Mesut Bir Adamın Hikayesi" adlı kitabında Galatasaray'dan 1986-1987 sezonunda teşvik primi aldıklarını itiraf etti.

10.03.2020 20:36 | Son Güncelleme: 10.03.2020 20:46
Mesut Bakkal şikeyi itiraf etti: Beşiktaş maçı sonrası Galatasaray'dan 2'şer milyon aldık

Süper Lig başta olmak üzere çok sayıda takım çalıştıran ünlü teknik direktör Mesut Bakkal, 33 yıl sonra çarpıcı bir itirafta bulundu. Bakkal, 'Mesut Bir Adamın Hikâyesi' adını taşıyan ve kariyerini anlattığı kitabında aldığı teşvik primini yazdı. Bakkal, 1986-1987 sezonunda formasını giydiği Denizlispor ile ligin sondan bir önceki haftasında İstanbul'da karşı karşıya geldikleri Beşiktaş ile 1-1 berabere kalınca Galatasaray'dan teşvik primi aldığını yazdı.

Bakkal, söz konusu olayı şöyle dile getirdi:

O sezonun unutulmaz maçı sondan bir önceki hafta İstanbul'da oynanan Beşiktaş maçıdır! Beşiktaş maçından önce başkan Ahmet Dardar idmanı izlemeye geldi. O ara antrenman karıştı. Hocadan idmanı bitirmesini istediler. İlk başta anlayamadık biz. Ne olduğunu sorduk. 'Çabuk toplanın İstanbul'a gidiyoruz' dediler. Sonra bize haber geldi, durumu anladık. Meğer Galatasaray bizi ağırlayacakmış. Akşam İzmir'e, İzmir'den de İstanbul'a. Ergun Gürsoy'un (dönemin Galatasaray yöneticisi) bürosunun karşısındaki Dedeman otelinde kaldık. Arada bize gelip, 'Aman çocuklar bizim için bu maç çok önemli' diyorlardı. Maçı da Ali Sami Yen'de oynayacaktık.

"ATLARA VERİLEN HAPLARDAN ALDIK"

Bir çanta içinde para geldi otele. Kişi başına düşen para bizim transfer taksidimizden biraz fazlaydı. Maç konuşmasında söylediler; kişi başı işiker milyondu. Tam o ara yeni çıkan bir arabanın parasıydı. Büyük para. Ali İpek, genel kaptandı. O gün tam maça gidecekken Nihat Hoca, Zafer abiyi kesti. Biz de, 'Zafer abi sen bizi otelde bekle' dedik. O maça gelmedi. Bir yönetici ile 6. kata kilitledik. Maça gittik. Orada bize atlar için kullandıkları haplardan verdiler. Hatta maç içinde bizim Çingene Erhan, 'Mesut, ben kusacağım' demiş, ben de 'Yahu maç içinde nereye kusacaksın' yanıtını vermiştim." Beşiktaş, 1-0 öndeyken 85. dakikada kullanılan serbest vuruşta Denizlisporlu Erol, yaklaşık 30 metreden attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı ve böylece şampiyonluk yarışında son hafta öncesi ipler Galatasaray'ın eline geçti.

"İKİŞER DESTE BİR MİLYON ALDIK"

Bakkal, maç sonunda parayı nasıl aldıklarını da şöyle anlatıyor kitabında: "Otele kendimizi attık. Ali İpek geldi. 'Paralar Denizli'de dağıtılacak.' dedi. Biz de stoper Kayış Ahmet'i doldurduk. O çıktı, 'Bu paralar burada dağıtılacak!' dedi. Hemen odaya çıktık. İkişer deste bir milyon aldık. Herkes nemalandı. Kaleci Adnan 18 yaşındaydı. O da aldı. Nihat Hoca hemen aldı kaçtı. İzmir'e kahraman gibi indik. Galatasaray bizi Tenis Kulübü'nde ağırladı. O gün Galatasaray'ın maç yaptığı Antalya'dan gelen futbolcular oldu, mesele Arif Kocabıyık gibi...O günden sonra yavaş yavaş kabus başladı. Sakatlandım."

GALATASARAY 14 YIL SONRA ŞAMPİYON OLDU

Beşiktaş, evinde Denizlispor ile 1-1 berabere kalırken, Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 yenerek son haftaya 1 puan önde girdi. Ve son hafta evinde Eskişehirspor'u da 2-1 yenen Galatasaray, Beşiktaş'ın 1 puan önünde; 54 puana ulaşarak, 14 yıl aradan sonra şampiyon oldu. O gün 90 dakika sahada kalan Mesut Bakkal, bir de sarı kart görmüştü.

(Ajansspor)

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
Mesut Bakkal şikeyi itiraf etti: Beşiktaş maçı sonrası Galatasaray'dan 2'şer milyon aldık

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Mesut Bakkal'dan olay yaratacak itiraf: Beşiktaş maçı sonrası Galatasaray'dan 2'şer milyon aldık

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Haber Yorumları (18)
500
OPSS: Olsun onlar yine Feneri şike yapmakla suçlarlar. Ne de olsa bizi kimse himmet ve dua ile ayağa kaldırmadı. Ayrıca gerçekten de TARİHİ onlar yazar!!!
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SEDAT: Kaça satıldığını söylüyor
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HÜSEYİN: Galatasaray I bilmem amma birinden para alıp kendini sattığın belli
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-: SAHAYA ÇIKIP RAKİBİNİ YENEMİYORSUN ONDAN SONRA TEŞVİK PRİMİYMİŞ . BUNLARA ANCA KUŞ BEYİNLER İNANIR .
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LAQURİCH FEYS: Garip bir şey degilki Türk futbolunun durumu bu millet boşu boşuna maçlara gidiyor ,eminim sistem hala devam ediyor
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MANTİK: bu bir suctur. guzelde itiraf etmis. Adalet nerdesin
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DEVRİM: O gunlerde tesvik primi yasak degildi. Zamaninda her kulup yapmistir.
15 13 Yayından Kaldır
FERHAT: Bu Denizli olayı tanıdık geldi ama Beşiktaş yerine Fenerbahçe var
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MERT KAYIŞLI: Zaten gs nin hangi şampiyonluğunda şike yokki.
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TAMER: ben her zaman derim gsnin şikeli şampiyonluklarını kupalarını çıkartın sıradan bir anadolu kulübüdür kökeni fransa olduğu için her türlü pisliği yapıyorlar
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500
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