Mesut Bakkal: Anlattığım teşvik primi olayı, o dönemlerde çok olağandı Teknik direktör Mesut Bakkal, yazdığı kitapta yer alan teşvik primi aldığına yönelik anısına ilişkin, "Benim anlattığım olay o tarihlerde TFF tarafından yasaklanmış bir eylem değildi, hatta çok olağandı." dedi.

Teknik direktör Mesut Bakkal, "Mesut Bir Adamın Hikayesi" kitabında 1986-1987 sezonunda formasını giydiği Denizlispor ile Beşiktaş arasında oynanan ve 1-1 sonuçlanan maç için Galatasaray'dan teşvik primi aldığına yönelik ifadeleri hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"HER ZAMAN ETİK DEĞERLERE UYGUN DAVRANDIM"

Olayın, kendisi 22 yaşında bir futbolcuyken gerçekleştiğini belirten Bakkal, "1986 yılında oynadığım bir müsabaka sonrası yaşanmış bir anının günümüz koşulları ile abartılı bir şekilde anlatılmasını kabul edemiyorum. Ben gerek futbolculuk, gerekse teknik direktörlük hayatımda futbolun etik değerlerine uydum ve sporculuğa yakışmayan bir hareket yapmadım. Ben her zaman yasalara, ahlak kurallarına ve etik değerlere uygun davrandım." diye konuştu.

"ANLATTIĞIM OLAY, O TARİHLERDE ÇOK OLAĞANDI"

O dönemde teşvik priminin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Disiplin Talimatı'nda suç olarak yer almadığını savunan Bakkal, "Eğer suç olsaydı bu, ne ben ne de diğer takım arkadaşlarım tarafından kabul edilmezdi. Şimdi öğrendiğim kadarıyla teşvik primi alınmasının yasaklanması disiplin talimatında 1998 yılında olmuştur. Benim anlattığım olay o tarihlerde TFF tarafından yasaklanmış bir eylem değildi, hatta çok olağandı." ifadelerini kullandı.

"KİTABIM TİCARİ AMAÇLA YAYINLANMADI"

"Teşvik primi aldığını verdiğini beyan eden birçok futbolcu, teknik adam ve yönetici oldu" diyen Bakkal, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Futbol anılarımı yazdığım ve kesinlikle ticari bir amaçla yayımlanmamış bu kitap, tamamen ailem ve yakın aile dostlarım için hazırlanmış olup, bu durumun dahi istismar edilmiş olması oldukça üzücüdür. Benim bugüne kadar hiçbir sosyal medya hesabım olmamıştır. Adıma sahte olarak açılmış hesaplardan yapılan açıklamalar da kesinlikle bana ait değildir."