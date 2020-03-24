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Merve Çetin, Fatih Terim, Instagram, Spor

Merve Terim'den Fatih Terim paylaşımı: Kanıma dokunuyor, teker teker hesap sormak istiyorum

Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, sosyal medya hesabından, "Buna sebep olanların hiçbir bedel ödemeden evlerinde rahatça oturmaları kanıma dokunuyor. İnanılmaz sinirliyim, buna vesile olanlardan bir evlat olarak teker teker hesap sormak istiyorum, haksızlığa uğradığımı düşünüyorum ve isyan etmek istiyorum" paylaşımında bulundu.

24.03.2020 22:28 | Son Güncelleme: 24.03.2020 22:52
Merve Terim'den Fatih Terim paylaşımı: Kanıma dokunuyor, teker teker hesap sormak istiyorum

Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, koronavirüse yakalanan babasıyla ilgili Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Fatih Terim'in denize baktığı resmi paylaşan Çetin, yaşadığı üzüntüyü takipçileriyle paylaştı. İşte Merve Çetin'in paylaşımı:

"24 saattir hiç uyumadım, gece olunca korkum daha da artıyor tam bu saatlerde başlıyor endişem; iyiye gidiyor olması yüreğime su serpmiyor, ama oradan çıkmadan da iyiyi düşünemiyorum tam, uzakta olduğum için daha da tedirginim, çalan son 2 gece yarısı telefonunda birinde dedemi, birinde anneannemi kaybettim, iyi düşünmeye çalışıyorum atlatacak diyorum kuvvetli o diyorum, sonra bile bile göz göre göre bunun olmuş olmasını kaldıramıyorum, buna sebep olanların hiçbir bedel ödemeden evlerinde rahatça oturmaları kanıma dokunuyor, inanılmaz sinirliyim, buna vesile olanlardan bir evlat olarak teker teker hesap sormak istiyorum, haksızlığa uğradığımı düşünüyorum ve isyan etmek istiyorum.

"DAĞIMIZ GİDERSE BAĞIMIZ KOPAR BİZİM"

Yaman'a belli etmemeye çalışıyoruz ama çocuk bu seziyor, dedem sakallarını kesmemiş bir şeye mi üzgün, sen de o yüzden mi ağlıyorsun dedi bugün, onun için güçlü olayım diyorum onu da beceremiyorum. Kendimi teselli edip her şey yoluna girecek, geçecek diyorum ama akşam oluyor, akşam olunca haber alamıyoruz, bir türlü sabah da olmuyor, geçmiyor da zaman bir tek yazmak iyi geliyor sanırım, o bize olan her şeyi göğüsler hep, onun için ben de bunu göğüsleyebilsem onun için diyorum, onu da yapamıyorum, hiçbir şey yapamamak da canımı acıtıyor, uzun lafın kısası ona bir şey olacak korkusunu içimden atamıyorum çünkü o bizim dağımız, ve dağımız giderse bağımız kopar bizim."

İşte o paylaşım:

Merve Terim'den Fatih Terim paylaşımı: Kanıma dokunuyor, teker teker hesap sormak istiyorum

Haberin Videosu:

Fatih Terim'in kızı Merve Terim: Kanıma dokunuyor, teker teker hesap sormak istiyorum

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Haber Yorumları (14)
500
END: Bunun hesap soracagin insanlarla ne alakası var senin her sene gittiğin İtalya Fransa İspanya da bu virüsle uğraşıyor
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REMİND: Kimden hesap soracağınızı açık yazarsanız çok daha iyi olur . Herşeyini türk futboluna borçlu olan siz madem çok korkuyorsunuz babanız iyileşince emekli olabilir. Ama getirisi sizin için milyonlarca dolar olan bu işin bir alternatifi yok değilmi?
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ALPER: Kime bu laflar?
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SERHAT: Binlerce insan aynı durumda sadece senin babanmı değerlidir
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
VATANDAŞ: hastalık bu herkese gecebilir bu telaş niye dünyayı sarmış daha ne konuşuyorsun
Cevap Yaz 1 10 Yayından Kaldır
ABDUR: Bunun dili de çok uzadı
Cevap Yaz 14 23 Yayından Kaldır
CAHİLSİN: Dilerim Allahtan aynı duruma düşmezsin ateş düştüğü yeri yakiyor
4 6 Yayından Kaldır
TOKATÇI SELO: Senin baban ve takımının yöneticileri maçtan 3 gün önce, stadımıza 50000 kişi gelebilir gerekli dezenfekte işlemini yaptık hiç bir sakınca yok diyordu. Ayrıca virüsü maçta kaptığı ne malum. Git önce babandan ve cengizden hesap sor.
Cevap Yaz 7 19 Yayından Kaldır
EMR: Para gidiyor diye üzülüyor. Yoksa asla ağlamaz, utanması gerek.
Cevap Yaz 12 10 Yayından Kaldır
AHMET.ÖZBAY.TRABZON: Gecmis.olsun.imparotor
Cevap Yaz 3 13 Yayından Kaldır
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