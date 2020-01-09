Merve Dalbeler yeniden Eczacıbaşı VitrA'da

09.01.2020 12:10 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:17

Eczacıbaşı VitrA, ara transfer döneminde eski voleybolcusu libero Merve Dalbeler Aslan'ı kadrosuna dahil etti.



Eczacıbaşı, 2019-2020 sezonu ara transfer dönemi kapsamında, altyapısından yetişen tecrübeli libero Merve Dalbeler Aslan'ı kadrosuna kattı. 2005-2007 yılları arasında Marco Motta'yla önceden de çalışmış olan tecrübeli liberonun kadrolarına iyi bir takviye olacağına inandığını belirten Eczacıbaşı VitrA Takım Menajeri Nalan Ural, "Merve, tecrübesiyle önümüzdeki yoğun dönemde takımımıza çabuk uyum sağlayıp, önemli katkı verecektir. Merve'yi tekrar aramızda görmek bizi mutlu etti" dedi.



Merve Dalbeler Aslan kimdir?



1987 doğumlu Seniye Merve Dalbeler Aslan, 180 cm boyunda ve libero olarak görev alıyor. 18 yaşında Eczacıbaşı Spor Kulübü altyapısından A Takım'a çıkan tecrübeli oyuncu, sırasıyla Haznedar Spor Kulübü, Eczacıbaşı, Yeşilyurt, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş takımlarında oynadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA