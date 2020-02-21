Haberler » Spor » Mert Hakan'ın sevinci sosyal medyada gündem oldu - Spor

Mert Hakan'ın sevinci sosyal medyada gündem oldu

Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Sivassporlu Mert Hakan Yandaş, attığı penaltı golünden sonra Alanyaspor yedek kulübesinin önüne gidip sevindi.

21.02.2020 21:35 | Son Güncelleme: 21.02.2020 21:42
Mert Hakan'ın sevinci sosyal medyada gündem oldu

Süper Lig'in 23. haftasında zirvenin iddialı ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor'u evinde konuk etti. Mücadelenin 8. dakikasında Caulker'in 'a müdahalesi sonrası hakem Zorbay Küçük, VAR hakeminin uyarısı sonrası pozisyonu izledi ve Sivasspor lehine penaltı verdi. Topun başına geçen Mert Hakan topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

MERT HAKAN'DAN EROL BULUT'A GÖNDERME

Mert Hakan attığı golden sonra Alanyaspor yedek kulübesinin önüne gidip sevinç yaşadı. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve ile anlaştığı iddia edilen orta saha oyuncusunun bu sevinci çok konuşuldu. Sosyal medya kullanıcıları Mert Hakan'ın sevincini, Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'un Galatasaray'ı elediği maçta Erol Bulut'un Fatih Terim'e yaptığı sevince benzetti.


Haber Videosu

: Mert Hakan'ın sevinci sosyal medyada gündem oldu
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (5)

Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler