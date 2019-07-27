Merkez'in faiz indirimi sonrası, kredi faizleri kaça düşecek?

Merkez Bankasının dün itibarıyla politika faizini yüzde 24'ten psikolojik sınır olarak yüzde 20'nin altına indirmesiyle gözler bankalara çevrildi. Bankalar Birliği verilerinden de görülebileceği üzere, başta özel bankalar olmak üzere kredi hacmindeki düşüşün tersine dönüp dönmeyeceği merak konusu.

Bankalar faiz indiriminin sinyaliyle başta konut kredisi olmak üzere faiz oranları kademeli olarak indirmeye başlarken, tüketici ihtiyaç ve taşıt kredi faizlerinde de aşağı yönlü trend sürüyor.

Merkez Bankası istatistiklerine göre bankaların TL üzerinden açtığı ihtiyaç ve taşıt kredilerinin faizi yıl başından bu yana, yıllık 1 ila 3 puan gerilemiş durumda. Aylık bazda ise 2,5 olan 10 - 30 bin TL arası 24 ve 36 vadeli kredilerin ortalama faizi yüzde 2 civarında. Taşıt kredilerinde ise oran 2,20 dolaylarında.

"ŞİMDİ SIRA BANKALARDA"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankasının faiz indirimi kararının hem bankaların fonlama maliyetini hem de mevduat faizlerini düşüreceğini belirterek, "Şimdi sıra bankalarda. Onlara çağrıda bulunuyorum. Bankaların da ellerini taşın altına koymasını ve bu indirimi kredi faizlerine bir an önce yansıtmalarını bekliyoruz." dedi.

FAİZ DÜŞTÜKÇE MALİYET AZALACAK

Habertürk'te yer alan habere göre, bankaların fonlama maliyetlerinin azalmasıyla birlikte kredilere de yansıması beklenen 425 baz puanlık indirim sonrası ihtiyaç ve taşıt kredisi faizlerinin kademeli olarak aylık 1,45 ila 1,65 seviyesine kadar inebileceği öngörülüyor.

Peki faizler indiği takdirde vatandaşın cebinde kalacak miktar ne olacak? Hesaplamalarımıza göre, 30 bin liralık tüketici ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen bir vatandaşın katlanacağı maliyet, faiz 1,65'e indiği takdirde 2 yıl vade için yaklaşık bin 500 lira, 3 yıl vadede ise 2 bin 345 lira azalacak. Faiz 1,45'e indiği takdirde katlanılan maliyet 2 bin 330 ve 3 bin 650 lira kadar azalıyor.

Reel sektörde daralmayı en fazla hisseden otomotivde ise faiz indirimlerinin etkilerinin yansıması daha yüksek olacak.

100 bin liralık bir otomobil için kullanılacak 75 bin liralık kredinin faizindeki yarım puanlık indirim, vatandaşın 36 ay vade için 9 bin, 60 ay vade için ise 15 bin lira az faiz ödemesi anlamına geliyor. Taşıt kredisindeki faiz indirimi aylık 75 baz puan olduğu takdirde ise vatandaşın toplam geri ödemesi 3 yıl vade için 12 bin 500 lira, 5 yıl vade için de 23 bin lira azalıyor.