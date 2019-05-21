Merkez Bankasının Faiz Hamlesi Sonrası Dolar Kuru Yükselişe Geçti

Yeni güne 6,03 seviyesinden başlayan dolar kuru, Merkez Bankasının swap piyasasında Türk Lirası faizini yüzde 25,5'ten yüzde 24'e düşürmesiyle yükselişe geçti. Dolar kuru, Merkez'in açıklamasından sonra 6 kuruş birden yükselerek 6,09'u gördü. Dolar şu sıralar, 6,06'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro ise 6,77'den alıcı buluyor.

MERKEZ FAİZİ 1,5 PUAN DÜŞÜRDÜ

Merkez Bankası dolar kurundaki sert hareketlerin önüne geçmek amacıyla swap piyasalarındaki faiz oranlarını yükseltmişti. Ekonomi piyasalarında uzun süre tartışmalara neden olan faiz artışı kararı sonrası dolar kuru bir miktar gerilemişti. Merkez Bankası aldığı yeni bir kararla swap piyasalarında uygulanan faizi 1,5 puan düşürdü.

DOLAR KURU FAİZ KARARI SONRASI YÜKSELDİ

Merkez Bankası'nın kararı öncesi dolar kuru 6,03 TL seviyelerinde gezerken faiz indirme kararı sonrası 6,09 TL seviyesine kadar yükseldi. Dolar kuru daha sonra yapılan kar satışları sonrası bir miktar gerileyerek 6,07 seviyelerine düştü. Dolar kuru şu sıralar 6,06'dan işlem görüyor.

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