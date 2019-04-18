Merkez Bankasının Toplam Rezervleri Arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 503 milyon dolar artarak 97 milyar 809 milyon dolara yükseldi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 12 Nisan'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 276 milyon dolar artışla 76 milyar 955 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 5 Nisan ile biten haftada 76 milyar 679 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 227 milyon dolar artarak 20 milyar 627 milyon dolardan 20 milyar 854 milyon dolara çıktı.

503 MİLYON DOLAR ARTTI

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 503 milyon dolar artarak 97 milyar 306 milyon dolardan 97 milyar 809 milyon dolara ulaştı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervi Brüt Döviz Rezervi Toplam Rezervler 28.12.2018 19.950 71.980 91.930 04.01.2019 20.237 72.930 93.167 11.01.2019 20.361 72.450 92.811 18.01.2019 20.417 73.830 94.247 25.01.2019 19.862 73.470 93.332 01.02.2019 20.566 77.058 97.624 08.02.2019 20.447 78.382 98.829 15.02.2019 20.428 78.125 98.553 22.02.2019 20.549 79.122 99.671 01.03.2019 20.969 79.096 100.065 08.03.2019 20.433 76.963 97.396 15.03.2019 20.657 73.782 94.439 22.03.2019 20.988 71.395 92.383 29.03.2019 20.834 75.408 96.242 05.04.2019 20.627 76.679 97.306 12.04.2019 20.854 76.955 97.809

Kaynak: AA