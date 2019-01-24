Merkez Bankası Toplam Rezervleri Arttı
Merkez Bankasının toplam rezervleri 1 milyar 436 milyon dolar attı. Merkez'in rezervleri 18 Ocak'ta 94 milyar 247 milyon dolara ulaştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 436 milyon dolar artarak 94 milyar 247 milyon dolara ulaştı.
BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 1 MİLYAR 380 MİLYON DOLAR ARTTI
TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 18 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 380 milyon dolar artışla 73 milyar 830 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 11 Ocak ile biten haftada 72 milyar 450 milyon dolar seviyesindeydi.
ALTIN REZERVLERİ 56 MİLYON DOLAR ARTTI
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 56 milyon dolar artarak 20 milyar 361 milyon dolardan 20 milyar 417 milyon dolara yükseldi.
TOPLAM REZERVLER 1 MİLYAR 436 MİLYON DOLAR ARTTI
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 436 milyon dolar artışla 92 milyar 811 milyon dolardan 94 milyar 247 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervi
|Brüt Döviz Rezervi
|Toplam Rezervler
|29.12.2017
|23.542
|84.111
|107.653
|26.01.2018
|25.341
|91.392
|116.733
|23.02.2018
|25.241
|88.655
|113.896
|30.03.2018
|25.345
|84.702
|110.047
|27.04.2018
|25.189
|87.573
|112.762
|25.05.2018
|24.470
|83.762
|108.232
|29.06.2018
|22.836
|75.566
|98.402
|27.07.2018
|22.282
|78.330
|100.612
|31.08.2018
|18.435
|70.414
|88.849
|28.09.2018
|17.667
|66.989
|84.656
|26.10.2018
|18.676
|67.606
|86.282
|30.11.2018
|19.304
|71.700
|91.004
|28.12.2018
|19.950
|71.980
|91.930
|04.01.2019
|20.238
|72.931
|93.169
|11.01.2019
|20.361
|72.450
|92.811
|18.01.2019
|20.417
|73.830
|94.247