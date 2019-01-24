Merkez Bankası Toplam Rezervleri Arttı

Merkez Bankasının toplam rezervleri 1 milyar 436 milyon dolar attı. Merkez'in rezervleri 18 Ocak'ta 94 milyar 247 milyon dolara ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 436 milyon dolar artarak 94 milyar 247 milyon dolara ulaştı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 1 MİLYAR 380 MİLYON DOLAR ARTTI

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 18 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 380 milyon dolar artışla 73 milyar 830 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 11 Ocak ile biten haftada 72 milyar 450 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ 56 MİLYON DOLAR ARTTI

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 56 milyon dolar artarak 20 milyar 361 milyon dolardan 20 milyar 417 milyon dolara yükseldi.

TOPLAM REZERVLER 1 MİLYAR 436 MİLYON DOLAR ARTTI

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 436 milyon dolar artışla 92 milyar 811 milyon dolardan 94 milyar 247 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervi Brüt Döviz Rezervi Toplam Rezervler
29.12.201723.54284.111107.653
26.01.201825.34191.392116.733
23.02.2018 25.241 88.655 113.896
30.03.2018 25.345 84.702110.047
27.04.2018 25.189 87.573 112.762
25.05.201824.470 83.762 108.232
29.06.2018 22.836 75.566 98.402
27.07.2018 22.282 78.330 100.612
31.08.2018 18.435 70.414 88.849
28.09.2018 17.667 66.989 84.656
26.10.201818.676 67.606 86.282
30.11.2018 19.304 71.700 91.004
28.12.201819.95071.98091.930
04.01.201920.23872.93193.169
11.01.201920.36172.45092.811
18.01.2019 20.41773.83094.247
Kaynak: AA
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