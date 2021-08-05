Merkez Bankası'ndan düzenleme! IBAN sisteminde yeni dönem başladı
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Merkez Bankası'ndan düzenleme! IBAN sisteminde yeni dönem başladı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ'de değişikliğe gitti. Yeni sistemde hesap numarası IBAN olarak belirtilen gelen para transferlerinde IBAN doğrulanması zorunlu olacak. Bankalar dışındaki ödeme hizmeti sağlayıcılarının para transferine konu müşteri hesapları için IBAN oluşturması ise zorunlu olmayacak. İşte yeni dönemin detayları.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile IBAN numaralarına dair yeni düzenlemeler getirildi. Buna göre IBAN 26 karakterden oluşmaya devam edecek. IBAN oluşturulurken kullanılacak ödeme hizmeti sağlayıcısı kodları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenecek.

BİLDİRİM ZORUNLU

Ayrıca para transferine konu her bir müşteri hesabı için tebliğde belirtilen esaslar doğrultusunda IBAN oluşturmaları ve IBAN bilgisini hesap sahiplerine bildirmeleri zorunlu olacak.

Merkez Bankası'ndan düzenleme! IBAN sisteminde yeni dönem başladı

IBAN numaralarına ilişkin yeni düzenleme şöyle:

  • Buna göre eski tebliğde yer alan 'Banka Kodu' ibaresi, 'Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı Kodu' olarak değiştirildi.
  • Bankalar dışındaki ödeme hizmeti sağlayıcıları da para transferine konu müşteri hesapları için IBAN oluşturabilecek.
  • Bankalar dışındaki ödeme hizmeti sağlayıcılarının para transferine konu müşteri hesapları için IBAN oluşturması, 6493 sayılı Kanun kapsamında katılımcı olarak yer aldıkları ödeme sisteminin sistem kurallarında bu konuda aksine bir hüküm olmadığı sürece zorunlu olmayacak.

DOĞRULAMA ZORUNLULUĞU

  • Tebliğ kapsamında IBAN oluşturan ödeme hizmeti sağlayıcılarının yazılı ve elektronik ortamda para transferine konu olan hesaplara ilişkin olarak müşterileri için oluşturacakları ve üzerinde hesap numarası bulunan belgelerde IBAN'ı göstermeleri zorunlu olacak.
  • Ayrıca alıcı hesap numarası IBAN olarak belirtilen gelen para transferlerinde IBAN doğrulanması zorunlu olacak.
  • Yine IBAN oluşturan ödeme hizmeti sağlayıcılarınca müşteri hesabından yapılan para transferlerinde göndericiye ait IBAN'ın kullanılması zorunlu olacak.

IBAN NEDİR?

Günlük hayatta bir kişiye ya da kuruma para gönderirken sıklıkla duyduğumuz kavramlardan biri IBAN (International Bank Account Number) ya da sık kullanılan biçimiyle IBAN numarasıdır. Aslında Avrupa Birliği Düzenlemeleri kapsamında ülkeler arasındaki para transferlerinin hızlı olması ve maliyetlerin minimuma düşmesi için geliştirilmiştir. IBAN sayesinde bankalar ve diğer tüm kuruluşlar arasındaki para transferlerindeki hatalar ve gecikmeler en az seviyeye iner.

IBAN numarası, müşteri hesap numaralarının belirli bir standart dahilinde düzenlenmesiyle elde edilen uluslararası banka hesap numarasıdır. Bir IBAN numarası, sadece bir banka hesabına ait olabilir.

Merkez Bankası'ndan düzenleme! IBAN sisteminde yeni dönem başladı
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