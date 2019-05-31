Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu'nu açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Mayıs Ayı Finansal İstikrar Raporu yayınlandı.

Kredi büyümesinde ılımlı bir toparlanma gözlendiği belirtilen raporda, reel sektörün döviz açık pozisyonunun kademeli olarak gerilediği belirtildi. TCMB raporunda ekonomide dengelenme eğiliminin sürdüğünün altı çizilirken, likit varlık düzeyinin bankacılık dayanıklılığını desteklediği ifade edildi.

Raporda şu ifadeler yer aldı:

"Küresel ölçekte büyüme yavaşlarken iktisadi politika belirsizlikleri yüksek seyretmektedir. Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. Artan mal ve hizmet ihracatının katkısıyla cari dengedeki iyileşmenin sürmesi beklenmektedir. Sermaye yeterliliği ve likit varlık düzeyi bankacılık sektörünün risklere karşı dayanıklılığını desteklemektedir. Reel sektör yabancı para açık pozisyonu kademeli olarak gerilemeye devam etmektedir."