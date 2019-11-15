Merih Demiral sosyal medyayı salladı!

15.11.2019 17:48 | Son Güncelleme: 15.11.2019 17:48

A Milli Takımımızın İzlanda ile 0-0 berabere kalarak Avrupa Şampiyonası biletini aldığı maça Merih Demiral damga vurdu. Genç oyuncu, karşılaşmanın 82. dakikasında Sightorsson'un kafa vuruşunu çizgiden çıkarmasının dışında maç içinde rakip forvetlere adım attırmadı. 21 yaşındaki oyuncu ile ilgili Twitter'da binlerce twit atıldı.