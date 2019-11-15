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Merih Demiral sosyal medyayı salladı!

Merih Demiral'ın İzlanda maçında gösterdiği performans, sosyal medya kullanıcılarını mest etti. Genç oyuncu ile ilgili binlerce twit atıldı.

15.11.2019 17:48 | Son Güncelleme: 15.11.2019 17:48

A Milli Takımımızın ile 0-0 berabere kalarak Şampiyonası biletini aldığı maça damga vurdu. Genç oyuncu, karşılaşmanın 82. dakikasında Sightorsson'un kafa vuruşunu çizgiden çıkarmasının dışında maç içinde rakip forvetlere adım attırmadı. 21 yaşındaki oyuncu ile ilgili Twitter'da binlerce twit atıldı.


Haber Videosu: Merih Demiral sosyal medyayı salladı!
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