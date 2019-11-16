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Merih Demiral, Milan'a transfer oluyor

Juventus forması giyen Merih Demiral için Milan uzun süredir devrede... Sezon başında 35 milyon euro teklifi reddedilen Milan için sürpriz bir gelişme yaşandı. Juventus, Milan'ın genç kalecisi Donnarumma'yı transfer etmek için Merih Demiral'i kullanacak.

16.11.2019 10:01 | Son Güncelleme: 16.11.2019 10:09
Merih Demiral, Milan'a transfer oluyor

, 'a Gigi Donnarumma ile ya da Daniele Rugani takası teklif etti. La Gazetta dello Sport'un haberine göre, Milan'ın yetenekli Türk oyunculara olumlu yaklaştığını ve bu takasın gerçekleşebileceği iddia edildi.

MAAŞINDA ARTIŞ İSTEMESİ İŞLERİ DEĞİŞTİRDİ

Donnarumma'nın yıllık 6 milyon euro olan maaşının artırılmasını talep ettiği Milan'ın ise bu öneriye sıcak bakmadığı belirtilen haberde Juventus'un bu kozu kullanarak genç kaleciyi kadrosuna katmayı planladığı ifade edildi.

Wojciech Szczesny'nin 2021 yılında bitecek kontratı sebebiyle Juventus'un Donnarumma transferini bitirmeye istekli odluğu ve Merih Demiral'ın takasta Milan'a önerileceği belirtildi.


Haber Videosu: Merih Demiral, Milan'a transfer oluyor
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HABER YORUMLARI (2)

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