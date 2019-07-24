Merih Demiral, Juventus'a galibiyeti getirdi

Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'nda Singapur'da Juventus ile Inter karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten maçta Juventus, penaltılar sonucunda Inter'i 2-1 mağlup etti.

Maçta Juventus'un golünü 68. dakikada Cristiano Ronaldo atarken Inter'in golünü ise 10. dakikada Juventus'un yeni transferi de Ligt kendi kalesine attı.

MERİH'İN GOLÜ GALİBİYETİ GETİRDİ

Penaltılarda Juventus, Inter'e karşı 5-4 üstünlük sağlarken maçı bitiren penaltı golü Merih Demiral'den geldi. Milli futbolcu, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderirken Juventus'a da galibiyeti getiren golü attı.

Mücadelenin 46. dakikasında de Ligt yerine oyuna dahil olan Milli futbolcu Merih Demiral, ikinci yarıda gösterdiği performansla alkış aldı. Yerinde hamleleri ile dikkat çeken Merih'in performansı İtalyan taraftarları tarafından da takdir edildi.

Juventus'a geri dönen 41 yaşındaki Buffon, 3 penaltı atışını kurtardı.