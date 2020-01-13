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Merih Demiral'ın sol diz ön çapraz bağı koptu ve sezonu kapattı

Juventus'un Roma ile oynadığı mücadelede sakatlanan milli futbolcu Merih Demiral'dan kötü haber geldi. Merih Demiral'ın sol diz ön çapraz bağının koptuğu açıklandı. Milli oyuncu sezonu kapattı.

13.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:49
Merih Demiral'ın sol diz ön çapraz bağı koptu ve sezonu kapattı

Milli futbolcumuz Merih Demiral'dan kötü geldi. Roma maçında sakatlanan 22 yaşındaki genç yıldız sezonu kapattı.

Roma ile oynanan maçta golü attıktan kısa süre sonra sakatlık yaşayan Merih Demiral'ın MR'ı çekildi. Ön çapraz bağlarında kopma olan Milli futbolcu 6 ay sahalardan uzak kalacak.

SARRI "DURUMU CİDDİ GÖZÜKÜYOR" DEMİŞTİ

Son dönemdeki performansıyla ilk 11'in değişmez isimlerinden birisi olan ve Teknik Direktör Sarri'nin de en güvendiği isimlerden birisi olarak öne çıkan Merih, dünkü maçı koltuk değnekleriyle terk ederken, Teknik Direktör Sarri de "Sakatlığı ciddi gibi görünüyor ama Merih'in umarım çok ciddi bir problemi yoktur" açıklaması yapmıştı.

SOSYAL MEDYADA GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Sakatlığı nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalacak olan Merih Demiral için sosyal medyada da geçmiş olsun mesajları paylaşıldı.

İşte o mesajlardan bazıları;


Haber Videosu

: Merih Demiral'ın sol diz ön çapraz bağı koptu ve sezonu kapattı
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