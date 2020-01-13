Merih Demiral'ın sol diz ön çapraz bağı koptu ve sezonu kapattı
Juventus'un Roma ile oynadığı mücadelede sakatlanan milli futbolcu Merih Demiral'dan kötü haber geldi. Merih Demiral'ın sol diz ön çapraz bağının koptuğu açıklandı. Milli oyuncu sezonu kapattı.
Milli futbolcumuz Merih Demiral'dan kötü haber geldi. Roma maçında sakatlanan 22 yaşındaki genç yıldız sezonu kapattı.
Roma ile oynanan maçta golü attıktan kısa süre sonra sakatlık yaşayan Merih Demiral'ın MR'ı çekildi. Ön çapraz bağlarında kopma olan Milli futbolcu 6 ay sahalardan uzak kalacak.
SARRI "DURUMU CİDDİ GÖZÜKÜYOR" DEMİŞTİ
Son dönemdeki performansıyla ilk 11'in değişmez isimlerinden birisi olan ve Teknik Direktör Sarri'nin de en güvendiği isimlerden birisi olarak öne çıkan Merih, dünkü maçı koltuk değnekleriyle terk ederken, Teknik Direktör Sarri de "Sakatlığı ciddi gibi görünüyor ama Merih'in umarım çok ciddi bir problemi yoktur" açıklaması yapmıştı.
SOSYAL MEDYADA GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI
Sakatlığı nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalacak olan Merih Demiral için sosyal medyada da geçmiş olsun mesajları paylaşıldı.
İşte o mesajlardan bazıları;
Haber Videosu: Merih Demiral'ın sol diz ön çapraz bağı koptu ve sezonu kapattı
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ALLAHIM SANA GÜÇ KUVVET VERSİN DE TEZ ZAMANDA FORMANI AL VE FORMUNUN ZİRVESİNE TEKRAR ÇIK İNŞALLAH DUVARADAMCevap Yaz Yayından Kaldır
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Siz haberciler nazar değirdiniz . . . merih şöyle merih böyle başarılı diye diye . . . alın size sonuç. . . NAZAR!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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NAZARA GELDİN BE KOÇUM. ALLAH ACIL ŞİFALAR VERSİN.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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En mükemmel zamanıydı formayı yedekten gelip kapmıştı, milli takım maçlarında mükemmeldi şimdi turnuvayı kaçıracak, nazar değdi kimi övdüysek, ZEKİ, YUSUF, CENGİZ, ŞİMDİDE MERİH çook geçmiş olsun. .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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yav çocuk tam işini rayına oturttu olan şeye bakCevap Yaz Yayından Kaldır
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nazar oldu çocukkk çok geçmiş olsunCevap Yaz Yayından Kaldır
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bu nazar denilen şey neden sadece biz türklere değiyor,Cevap Yaz Yayından Kaldır
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yapma be merihhhhhCevap Yaz Yayından Kaldır
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offf kardeşim ya merih sana bi şey olmasın çok güçlü döneceğinden eminiz umarım çabuk toparlanırsın kalbimizdesinCevap Yaz Yayından Kaldır
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şenol hoca yıkılmıştır. acil şifalarCevap Yaz Yayından Kaldır