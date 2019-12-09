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Merih Demiral'ın fiyatı belli oldu! Juventus açıkladı...

Spor Arena Dış Haber | İtalya'da Juventus'ta istediği süreleri alamayan ve devre arası transfer döneminde dev takımlarının gözdesi haline gelen Merih Demiral için yeni gelişmeler yaşanıyor.

09.12.2019 21:22 | Son Güncelleme: 09.12.2019 21:22
Merih Demiral'ın fiyatı belli oldu! Juventus açıkladı...

Arena Dış | 'da 'ta istediği süreleri alamayan ve devre arası transfer döneminde dev takımlarının gözdesi haline gelen için yeni gelişmeler yaşanıyor.


İngiliz basınını haberine göre , Arsenal ve Manchester United'ın gündeminde olan Merih Demiral için Juventus, bonservis ücretini belirledi.


İtalyan ekibi, Milli futbolcu için en az 30 milyon euro istediğini İngiliz kulüplerine belirledi. Juventus'un Merih'i satmak istememesine rağmen genç futbolcunun daha çok oynamak istediği için ayrılığa izin verebileceği kaydedildi.


Premier Lig'de Jose Mourinho'yu göreve getiren Tottenham'ın Merih için en ciddi aday olduğu belirtiliyordu.


 


Kaynak: Hürriyet

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