Merih Demiral, 15 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer oldu!

İtalya Serie A takımlarından Juventus, Sassuolo forması giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı kadrosuna kattı. Atletico Madrid, Merih için 25 milyon euro teklif etmesine rağmen Juventus, ocak ayında Sassuolo ile yaptığı anlaşmadaki öncelik hakkını kullanarak transferi bitirdi.

14 MAÇTA 2 GOL ATTI

1998 doğumlu oyuncu Sassuolo'da 14 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. Bilindiği üzere İtalyan devinde Alman milli takımını tercih eden Emre Can da forma giyiyor.