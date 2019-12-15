: Merih asist yaptı, Juventus zorlanmadan kazandı

15.12.2019 19:24 | Son Güncelleme: 15.12.2019 19:37

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 16. haftasında Juventus, konuk ettiği Udinese'yi 3-1 yendi.

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 9. dakikada Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile 1-0 öne geçti.

Ronaldo ile 37. dakikada farkı 2'ye çıkaran Juventus, 45. dakikada Leonardo Bonucci ile skoru 3-0 yaptı.

Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona ererken, konuk Udinese, 90+4. dakikada Ignacio Pussetto ile farkı 2'ye indirdi: 3-1. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu tayin ederken Juventus, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

MERİH ASİST YAPTI, YİNE DAMGA VURDU

Milli oyuncumuz Merih Demiral, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kalarak bir kez daha harika bir performans sergilerken, Bonucci'nin attığı golde de kornerde asist yaparak Juve'de ilk skor katkısını vermiş oldu.

Merih Demiral'ın istatistikleri;

1 - Asist

6 - Top uzaklaştırma

2 - Engellenen şut

4- Top kapma

%95 - Pas isabet oranı

2/2 - Kazanılan ikili mücadele

5/6 - Kazanılan hava topu

Bu sonucun ardından 2 haftadır kazanamayan Juventus tekrar 3 puana geri döndü ve 39 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Udinese ise 15 puanda kaldı.

Serie A'nın 17. haftasında Juventus deplasmanda Sampdoria ile karşılaşacak, Udinese ise evinde Cagliari'yi konuk edecek.

Diğer yandan, 120. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Milan da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği maçta, konuk ettiği Sassuolo ile 0-0 berabere kaldı. Milan, 21 puanla 10. sırada yer aldı.

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