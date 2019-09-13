Merakla beklenen oyun GTA 6'nın görüntüleri sızdırıldı iddiası

13.09.2019 14:29

Uzun süredir beklenen GTA serisinin en son oyunu GTA 6 hakkında yeni sızıntılar gündeme geldi. Rockstar Games'in sır gibi sakladığı oyun ile ilgili yeni görüntülerin ortaya çıktığı iddia ediliyor. Reddit'ten paylaşılan fotoğrafların GTA 6'ya ait olduğu iddiası, oyun severleri heyecanlandırdı.

GTA 6 görüntüleri olduğu iddia edilen fotoğraflar bir Reddet kullanıcısı tarafından sızdırıldı. Üç farklı görselde oyunun içinden bir karakter, bir otomobil ve piste inen bir uçak görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan karelere çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

OYUN NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bu yılın başlarında ortaya atılan iddialar ile oyunun 2019 ile 2022 tarihleri aralığında çıkacağı söylenmişti.