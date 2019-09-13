Merakla beklenen oyun GTA 6'nın görüntüleri sızdırıldı iddiası

Oyun severlerin uzun süredir beklediği GTA 6'nın görselleri olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyayı salladı.

13.09.2019 14:29
Merakla beklenen oyun GTA 6'nın görüntüleri sızdırıldı iddiası

Uzun süredir beklenen GTA serisinin en son oyunu GTA 6 hakkında yeni sızıntılar gündeme geldi. Rockstar Games'in sır gibi sakladığı oyun ile ilgili yeni görüntülerin ortaya çıktığı iddia ediliyor. Reddit'ten paylaşılan fotoğrafların GTA 6'ya ait olduğu iddiası, oyun severleri heyecanlandırdı.

GTA 6 görüntüleri olduğu iddia edilen fotoğraflar bir Reddet kullanıcısı tarafından sızdırıldı. Üç farklı görselde oyunun içinden bir karakter, bir otomobil ve piste inen bir uçak görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan karelere çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

OYUN NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bu yılın başlarında ortaya atılan iddialar ile oyunun 2019 ile 2022 tarihleri aralığında çıkacağı söylenmişti.

Merakla beklenen oyun GTA 6'nın görüntüleri sızdırıldı iddiası
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YORUMLAR (5)

  • CAKTIN KÖFTE:
    2020 de cıkar cogu üretici yag 2020 yada 2022 patlatır , , , yazının ilgi cekmesi lazım , , iphone bile 12 yazırlanıyo 2020 için , , 2 olay bu
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  • EVET:
    online için sürekli yeni şeyler çıkarıyorlar. . halen para kazanıyorlar. GTA 5 iş yaptığı için 6 gecikecek. 2022 ye kalabilir bu gidişle. . adamlar da haklı, altın yumurtlayan tavuğu neden kessinler. GTA 6 çıkınca 5 otomatikman bitecek
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  • SDHJK:
    ps5 2021 de çıkacak büyük ihtimalle ikisi aynı anda çıkar
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