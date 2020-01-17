Merakla beklenen Babil başlıyor!

17.01.2020 08:53 | Son Güncelleme: 17.01.2020 08:53

Yılın En İddialı Kadrosu

Bugüne kadar yayınlanan tanıtımlarıyla büyük beğeni toplayan ve merakla beklenen, bu akşamı saat 20.00'de Star TV'de ekran yolculuğuna başlayacak olan Babil dizisinin yapımını Ay Yapım üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın yer aldığı dizinin hikaye ve senaryosunu ise Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel kaleme alıyor.

İrfan'ın ağır sınavı

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan'ın sakin hayatı, haksız yere işten atılması ve çocuğuna koyulan ölümcül hastalık teşhisiyle yerle bir olur. Halit Ergenç'in canlandırdığı İrfan'ın kısa sürede çocuğunun tedavisi için gereken parayı bulması gerekir. Bu ağır sınavda İrfan, bugüne kadar karşı çıktığı her şeyle yüz yüze geleceği zorlu bir yolculuğa çıkar.

Geçmişten gelen bir dost ya da düşman?

İrfan'ın eşi Eda (Nur Fettahoğlu) , tam bu esnada parayı bulması için çocukluk arkadaşları olan Egemen'e (Ozan Güven) haber verir. İrfan'ın tam zıttı olan Egemen, İrfan'la birlikte onun da sınırlarını zorlayacak bir yola girer. Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay'ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman'ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu yolda aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macerada karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek mi?

Kaynak: Bültenler